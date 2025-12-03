Save the Children alerta del peligro de la autoexposición en redes: "Parece que empodera, pero replica dinámicas de pornografía"

Save the Children ha encendido las alarmas sobre una realidad que, pese a disfrazarse de empoderamiento, continúa reproduciendo patrones de explotación sexual. "Uno de los principales riesgos que vemos es que estas prácticas en el entorno digital perpetúan unas relaciones y desigualdades de género", apunta Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la organización. Por tanto, lo que muchos perciben como libertad o autonomía es, en realidad, una réplica modernizada "de las dinámicas de pornografía y prostitución de siempre".

La experta señala que detrás de estas decisiones, especialmente entre jóvenes, pesan "presiones y dinámicas de poder" que distorsionan la percepción del riesgo. "Uno de cada tres piensa que es una manera adecuada de ganarse la vida", lo que para Save the Children demuestra la normalización de la explotación sexual en el entorno digital.

En un ecosistema que "está en un cambio constante", la organización subraya que la solución no pasa por expulsar a los jóvenes de internet, sino por concienciarlos sobre los riesgos existentes. "Es fundamental que tengan herramientas para hacer un uso crítico de algo que ya forma parte de su vida", afirma. La educación digital debe acompañarse de límites claros: "Hay que poner mecanismos de verificación de la edad que funcionen de verdad".

Mecanismos de prevención

La portavoz recuerda que el Gobierno trabaja en un sistema de verificación de edad que sea efectivo y que "el proyecto de ley está en el Congreso", aunque advierte de que la regulación institucional no será suficiente si la industria tecnológica no colabora: "Tiene que haber una cooperación tecnológica y empresarial para que esto realmente funcione", señala.

El estudio de Save the Children recoge ejemplos que lo evidencian: "En OnlyFans no pueden entrar personas menores de edad, pero, sin embargo, entran". En esta línea, Perazzo denuncia la presencia de publicidad de estas plataformas "en webs donde sí pueden entrar menores de edad", lo que incrementa su exposición y riesgo.

Con este informe, Save the Children insta a acelerar los mecanismos de protección y a reforzar la alfabetización digital para que los jóvenes, "ya sea con 14, 17 o 21", cuenten con herramientas que les permitan navegar en internet sin caer en dinámicas perjudiciales.