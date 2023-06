Rodrigo Rato: "Tomé una decisión equivocada que fue aceptar dinero público"

"Hasta aquí hemos llegado" es un relato en primera persona sobre su trayectoria política y el "vendaval mediático, judicial y político" en el que se vio envuelto, como el caso de las tarjetas 'black' y por el que entró en la cárcel en 2018. El ex vicepresidente económico del gobierno de Aznar tiene todavía abierta otra investigación por el presunto delito contra la Hacienda Pública por le fraude de más de 8,5 millones de euros.

El libro se presenta como una "reflexión meditada" sobre unos hechos a los que Rato pone la atención al mismo tiempo que indaga sobre "las fuerzas y maniobras que se desataron lejos del foco, muchas de ellas con nombre y apellido". Así, sitúa al lector "en el epicentro de lo que fue uno de los mayores terremotos políticos de la historia reciente de España".

Rato comenta que el libro trata de explicar el ritmo de cambios regulatorios que se van produciendo. "Es una especie de montaña rusa en la que yo tomo una decisión, que sabiendo el futuro me equivoco, que es aceptar dinero público". A pesar de que admite su error, también aclara que había una razón detrás y es que "necesitaba cumplir los requisitos de capital de la autoridad bancaria europea".

Le detiene por alzamiento de bienes el Servicio de Vigilancia Aduanera, no la policía, que reconoce que es el primer caso que el conoce en el que un ciudadano en territorio nacional es intervenido por este servicio.

Confiesa que a Aznar le debe muchísimas cosas de lo que ha sido en la vida. El próximo juicio lo afronta con "total serenidad". Asegura Rato que su dinero lo ha declarado siempre. "Haciendo no me ha encontrado ni un real que yo no haya declarado", apunta.