Isabel Rodríguez: "Demasiada importancia damos a 50 segundos de retraso, cuando llevamos 50 semanas con el CGPJ bloqueado"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pasa por La Brújula en una semana de plena actividad para el Ejecutivo que hoy ha aprobado la última ayuda con la que van a reforzar el bono social eléctrico para beneficiar a 1.300.000 hogares. También ha anunciado que van a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y a aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para personas vulnerables y vulnerables severos.

"Han sido unos presupuestos prudentes como los dos anteriores. No son tiempos fáciles. Estamos viviendo una guerra que nunca pensamos que viviríamos, con unas consecuencias terribles. Este es un Gobierno que hemos sido capaces de sacar los terceros presupuestos, reduciendo la deuda y atendiendo a nuestro país. Vamos a utilizar el dinero público para proteger a una mayoría", asegura Isabel Rodríguez que recuerda que las medidas que han anunciado van a beneficiar al 40% de hogares de España.

El Partido Popular se ha mostrado abierto a apoyar propuestas del Gobierno que ayuden a los españoles, pero Isabel Rodríguez teoriza sobre los apoyos de Génova: "Si hay acuerdo alguna vez lo hacen (el votar a favor), si hay duda como en la reforma laboral, lo intentan dinamitar"

"Pertenezco a un partido que ha propiciado los mayores avances en igualdad para los mujeres. Que ha dado la oportunidad a tantas personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Tengo confianza que la ley Trans va en la misma dirección, y defender la igualdad como una bandera fundamental. Son muchos avances como para poner el acento en una cuestión tan concreta", señala sobre la autodeterminación de género.

Con los ecos del desfile del 12 de octubre marcado por los abucheos a Pedro Sánchez. Isabel Rodríguez ha señalado a la salida del hemiciclo que España "es mucho más grande" que esos abucheos. "Es un día para poner en valor todo lo que tiene el país y poner en valor los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", señala Isabel Rodríguez y sobre el retraso de Pedro Sánchez dice "cuánta importancia estamos dando a 50 segundos cuando llevamos 50 semanas con el órgano de gobierno los jueces bloqueados. Los abucheos no me duelen, para mí lo más lamentable es que había padres y madres que enseñaban a insultar a sus hijos de 10, 11 años. No debemos aceptar insultos". Añade que "la mayoría de España" estaba celebrando y "si hay alguien que se divierte con esto me parece triste".

Y otros asuntos encima de la mesa. La renovación del Consejo General del Poder Judicial que parece más encaminada que en ningún otro momento de la legislatura. "Me voy a contener en aras a ese acuerdo. La Constitución está ahí para cumplirla y no hay excusas. Nos hemos querido dar una última oportunidad. Esto daña la reputación de este país". La petición del Partido Popular es cambiar el sistema de elección de vocales pero considera que hay una prioridad antes que es romper el bloqueo: "El PSOE cree que antes de hablar de nada hay que cumplir la Constitución. Espero que sea en breve.

Y también el asunto con Marruecos después de que el país africano haya asegurado que no cuenta con "fronteras terrestres con España" y que Melilla "sigue siendo un presidio ocupado". "La señora Cuca Gamarra estaba alarmada porque digan que Ceuta y Melilla no es España cuando el presidente ha dejado claro que son España", subraya la ministra que recuerda todas las acciones del Gobierno en ambas ciudades autónomas de las que no dudan "de nuestra soberanía" y pone un ejemplo, "yo no tengo que esperar que nadie me diga que Burgos es español".

"Estamos en un momento de buenas noticias en la cohesión territorial de este país. Las buenas noticias no son noticia aunque yo lo celebro mucho. Lo de Cataluña es una cuestión puntual que pasa por una dificultad pero nada tiene que ver con lo de 2017 ó 2019. Los ciudadanos están mucho más tranquilos" "La ley de Educación dice que los alumnos catalanes deben salir de la escuela manejando el castellano y el catalán. En un país como este, la lengua es un elemento de riqueza".

En cuanto al indulto de Griñán señala que "hay unos hechos juzgados que respeto. Hay una cuestión que no me parece baladí. Ni él ni para su partido robó un solo euro. Esto hay que ponerlo encima de la mesa".