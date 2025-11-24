Rafa Latorre entrevista a Mariano Rajoy en La Brújula

Rafa Latorre recibe este lunes en La Brújula al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presenta su cuarto libro, el tercero desde que dejó La Moncloa. El que fuera líder del PP escribe El arte de gobernar, donde repasa los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio del poder durante los siete años que fue presidente del país.

Rajoy dejó el Ejecutivo, y la política, en 2018 después de perder una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder, y desde entonces ha ocupado un papel discreto, participando en actos del PP y ofreciendo distintas entrevistas.

El ex presidente el Gobierno visita La Brújula en plena polémica por la condena al fiscal general del Estado, que ha presentado este mismo lunes su dimisión, por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Repasará, además, el resto de actualidad política, marcada por los casos de corrupción que rodean al entorno de Sánchez y al PSOE, con Santos Cerdán y José Luis Ábalos en el punto de mira.