¿Por qué ha fracasado el golpe de Castillo en Perú?

El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles en sesión extraordinaria una moción de censura contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral, poco después de que este anunciara la disolución de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

El periodista Augusto Towsend nos da su impresión desde Lima y de si había opción de que el golpe saliera adelante: "Pienso que no. Los pronósticos era que en la moción de vacancia no le iban a sustituir. Y por sorpresa anuncia la disolución del Congreso y cosas tradicionales del golpes de estado. En cuestión de horas está detenido por la Policía porque no tenía el control de las fuerzas".

"Es incomprensible. Las recomendaciones eran aumentar la tensión. Pero esto era un golpe de estado puto y duro. Le temblaban las manos, siempre ha sido un presidente débil y en la debilidad se reacciona de manera sobredimensionada. Ha cometido todos los errores para terminar en la cárcel", añade.

Y ahora es turno en el mandato de Dina Boluarte a la que ve terminando el mandato: "La duda es si se va a quedar hasta final del mandato. Ella ya se ha presentado en el Congreso y el mensaje es que se queda hasta final de mandato. Es una válvula de escape que reduce la posibilidad de adelanto de elecciones".