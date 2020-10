¿Por qué los estos Presupuestos deberían tener más consenso social?

Durante la entrevista con Juan Ramón Lucas, Jose Antonio Herce, experto en sistemas de pensiones, explica que los Presupuestos, "si no son sostenibles no van a poder ser suficientes porque no se van a poder pagar. Hay que ver cuál es el balance de las recomendaciones que desestabilizan el sistema, ya que van a favor de aumentar pensiones".

Herce considera que "esos presupuestos deberían haber sido más ambiciosos con respecto a convocar al conjunto. Que partieran de un pacto social más amplio que el actual".

Impuesto al diésel

Del impuesto del diésel, no se muestra muy partidario. Asegura que "nos encontramos en un momento de necesidad fiscal con que se alteran algunos tipos y algunas figuras impositivas". Recuerda que "hay un millón de autónomos a punto de desaparecer a los que les vendría muy bien no tener más complicaciones en el transporte"

Por otro lado, reflexiona sobre que "quien esté atento a las previsiones del FMI sabe que nos va a coger el tsunami".