Por qué cuesta tanto conseguir cita previa en el SEPE: "No se implantan medidas para un servicio público de calidad"

El coordinador nacional de CSIF en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Manuel Galdeano, analiza en 'La Brújula' la situación actual del organismo en España, especialmente con las dificultades para obtener cita previa. "El verdadero drama que sufren los usuarios sobre esta cuestión es consecuencia de la desastrosa política de recursos humanos que se está llevando a cabo en los últimos diez años y en especial desde la pandemia, donde se visualizó las costuras del SEPE", afirma.

Uno de los factores que influye negativamente a esta situación es la carencia de personal "tanto en el SEPE como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)". Desde CSIF exigen "la supresión de la tasa de reposición de efectivos en las ofertas de empleo público, que sin duda lastra la problemática de los organismos mencionados", explica Galdeano.

No somos responsables del deficiente servicio que ofrecemos

"Las plantillas no somos responsables del deficiente servicio que ofrecemos a la ciudadanía", señala. "En un ejercicio de responsabilidad, desde esta central sindical venimos denunciando esta situación a los máximos responsables de ambos ministerios, tanto a la ministra de Trabajo como a la propia ministra de la Seguridad Social".

A su juicio, son quienes "no implantan las medidas oportunas que evitarían las dificultades que tienen nuestros usuarios para tener un servicio público de calidad, ágil y que solucione sus problemas de manera inmediata".

Otra de las cuestiones que preocupa es la edad media de los trabajadores de las plantillas, que "supera con holgura los 50 años" y que, además, "cada día se producen más bajas que incorporaciones", lo que supone "el verdadero problema". "Desde ambos ministerios están haciendo una dejadez de funciones importante".