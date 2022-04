El PSOE lamenta que el PP "dé la espalda" a los españoles y niega una contraprestación a Bildu

Héctor Gómez explica el acuerdo para aprobar el plan anticrisis en el que han contado con el apoyo de Bildu pero no el del PP: "Nosotros no podemos cerrarle la puerta a un grupo parlamentario que quiere apoyar algo que es bueno para España... Esa invitación al PP siempre estuvo, hemos instado a que se incorporen. Y una vez más han dado la espalda, no al Gobierno, a los españoles".

"El PP era perfectamente conocedor del contenido y la importancia de las propuestas y de convalidarlas... Menos demagogia y seamos conscientes de que tenemos que mantener los servicios públicos. No es el momento de hacer política partidista y sí de estado. El PP eleva una batería de medidas que el Gobierno está dispuesto a dialogar pero que chocan con el FMI y otros organismos", añade.

Asegura que el voto a favor de Bildu no viene condicionado por alguna contraprestación: "En el caso concreto de Bildu no hay ningún tipo de contraprestación. Lo que hemos trasladado a los grupos parlamentarios es la importancia de convalidar el decreto. La comisión de secretos oficiales no supone ningún tipo de contraprestación. Hay grupos que entran que no votaron a favor de la convalidación como ERC, no necesariamente está vinculado. Va en otra dirección".

Y en ese sentido, lanza el dardo a los que han dado negativa al plan: "Los que deben justificarse son los que han votado no en algo bueno para España"

Respecto a la comisión de secretos, defiende la presencia de todos los grupos con representación en la Cámara: "Hay información confidencial que debe guardar toda la confidencialidad. Los que tienen representación en el Congreso es porque lo ha decidido la ciudadanía y por tanto tienen derecho a participar en toda la comisión". Y se muestra tajante en el apoyo a Margarita Robles: "Respaldo sin fisuras a la ministra de Defensa no solo del grupo parlamentario sino del presidente del Gobierno y del PSOE"