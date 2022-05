Psicología: La importancia de la amistad en nuestra salud emocional

Desde la psicología se pone en valor la amistad y su papel en la influencia del equilibrio emocional de las personas. Esto cambia en función de las diferentes costumbres y culturas. Afortunadamente, en España la amistad es un ser valioso, ser amigo tiene un profundo significado y valoramos mucho esa amistad.

¿Puede tener la amistad efectos negativos?

Los amigos pueden atarnos a nuestra ciudad pero no se puede ver como algo negativo. Lo que esto demuestra es la importancia que le damos a la amistad. Somos conscientes de su valor y lo tenemos presente en toda las etapas de nuestra vida. Los pequeños buscan desesperadamente tener amigos, para los jóvenes son incluso más importantes que la propia familia, los jóvenes se sienten perdidos y solitarios si no tienen amigos y los adultos les dan gran importancia. Los amigos sin duda favorecen las relaciones interpersonales y cuando esta amistad es sólidas son nuestros mejores confidentes.

Desde la psicología cuando sabemos que una persona está vulnerable emocionalmente sabemos que uno de los mejores pronósticos que podemos encontrarnos es que tenga buenos pilares de amistad. Los amigos preservan, cuidan y fortalencen nuestra salud emocional. Además, fomentan nuestra autoestima porque son una parte importante en la que se asienta nuestra valoración. Nos ayudan a sentirnos queridos y aceptados. María Jesús, deja claro que no hay que sustituir las relaciones personales con contactos virtuales porque no es lo mismo.

A veces cuando nos sentimos bien con nuestro trabajo o parejas, parece que no los necesitamos y sin darnos cuenta les dejamos de llamar o no lo hacemos con tanta frecuencia y les terminamos perdiendo. "Es una actuación desastrosa porque con el tiempo cuando ya no estemos tan emocionados con los trabajos o parejas vamos a sentir un vacío enorme que es la soledad", insiste María Jesús. Por ello, hay que practicar la empatía, generosidad y flexibilidad, que son los talismanes de las relaciones de amistad.