Presidente de la Diputación de Málaga: "Si nos dieran una financiación justa, la tasa turística no sería necesaria"

Este lunes, la emisión de 'La Brújula' se ha hecho en directo desde la provincia de Málaga, donde Rafa Latorre ha hablado con José Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

Como no podía ser de otra manera, uno de los principales asuntos abordados durante la entrevista ha sido el factor de los aranceles y cómo estos afectan a la provincia andaluza. "No sé hasta qué punto van a afectar a estos productos, el aceite español es muy competitivo en Estados Unidos", explica Salado. "A pesar de esos aranceles, sigue siendo mucho más barato que nuestros competidores, que son los italianos y los franceses". De todos modos, afirma, "quien lo va a pagar, como siempre, es el consumidor americano y el consumidor español".

Búsqueda de posibles soluciones

El escenario internacional que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desencadenado con la guerra arancelaria no deja indiferente a nadie. El presidente de la Diputación de Málaga afirma que "sostener esta situación es muy difícil. Si va a ser algo provisional, sí se pueden establecer unas ayudas provisionales para que amortigüe la subida de costes y pérdida de ventas que pueden tener las empresas del sector agroalimentario en Estados Unidos. Pero esto no se puede mantener sostenido en el tiempo, porque los presupuestos de las administraciones públicas son finitos y se tienen que destinar a otras circunstancias", apunta.

La presión le va a venir de sus propios ciudadanos

Por este motivo, el presidente afirma que se deben "acelerar las negociaciones entre la Unión Europea para que entre en razón". De hecho, asegura que "la presión le va a venir de sus propios ciudadanos, que al final van a ver encarecidos sus productos y creo que le van a hacer entrar en razón".

Tasa turística

Otro de los asuntos abordados en la entrevista ha sido la posible implementación de la tasa turística en Málaga. "Siempre he estado en contra", asegura Salado. "Todo lo que sea introducir nuevos impuestos encarece el producto y nos hace menos competitivos con otros destinos".

El presidente de la Diputación, además de ostentar este cargo, también es alcalde. "Los municipios costeros tenemos un hándicap:tenemos muchísima gente en verano, pero no recibimos ingresos por eso. Es decir, reciben ingresos las ciudades, los comercios, la restauración, los hoteles, etc. Pero como ayuntamiento, no", asegura.

En este sentido, Salado apunta que la tasa turística "no se tendría que imponer si hubiera una financiación justa a los ayuntamientos. Si nos dieran una financiación justa, la tasa turística no sería necesaria; pero si no ocurre, habrá que establecerla".