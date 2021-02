Pedro Simón: "Toda ficción es una autoficción"

Pedro Simón ha sido premiado por unanimidad del jurado con el Premio Primavera por su segunda novela 'Los Ingratos' ambientada en los años setenta. "Escribir un libro es como bajar a un trastero y empezar a abrir cajas con recuerdos de tu vida. Esta novela tiene que ver con subir cosas que iban a ir a la basura, rescatarlas y subirlas a casa".

"La primera novela era muy hacia afuera, hablar de los otras. Esta me apetecía que fuera algo más cercano". Al final toda ficción es una autoficción, opina. Este trabajo se basa en muchas de esas cosas que Simón ha dejado pendientes en su vida: "Tengo mucha sensación de cosas que no he dicho, cosas que no hemos hecho, ese abrazo que no hemos dado". Y recuerda a las mujeres que no pudieron salir de los pueblos y se quedaron allí cuidando a los que no podían marcharse: "Siempre hablamos de las mujeres que rompieron el molde marchándose de los pueblos, pero nunca hablamos de las que se quedaron en los pueblos a mantener todo en orden. A mí me cuidó una mujer en un pueblo".

"Yo soy periodista y no escritor, eso lo tengo claro. Me considero un periodista que accidentalmente escribe libros. Cuando escribo lo hago de un modo cinematográfico, pienso en una escena", finaliza sobre su forma de escribir