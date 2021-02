Sergi Sabriá: "No nos gusta la violencia en las calles pero la situación de Hasel no es normal en una democracia"

Sergi Sabriá, presidente del ERC en el Parlament, reconoce que no les han gustado las formas en referencia a los disturbios, pero incide en que tampoco es normal la situación del artista: "Preocupados. Todo tiene que ver con el encarcelamiento de un artista por las letras de sus canciones y esto no puede pasar de ninguna manera. Estamos a favor del derecho a manifestación pero estas no son las formas que nos gustan".

José Miguel Azpiroz le repregunta y su respuesta va en la misma dirección: "Todo lo que sea violencia no nos gusta verlo en las calles pero lo que sucede con el Señor Hasel no es normal en ninguna democracia".

Indulto a Hasel

"Yo comparto con Podemos sobre todo lo que he visto esta tarde, que es la petición de indulto. Si lo ven posible que lo ejecuten. Creo que es la parte más importante que podemos compartir con ellos.", asegura y vuelve a incidir en que "estamos ante unos hechos que no son normales pero no justifico ninguna acción de carácter violento"

Elecciones catalanas

El objetivo, asegura Sabriá, es antes del lunes haber visto a todo el mundo y "claro que hablaremos con Junts". Además pone en valor a su partido a la hora de llegar a acuerdos "Creo que ERC hace tiempo que está en el centro del tablero de la política catalana y tenemos una capacidad que no tienen todos, que es establecer acuerdos con todo el mundo."

"Debemos dar forma a lo que hacen las urnas que es cambiar el peso del independentismo. Si el país mira a la izquierda nuestro objetivo es que también el gobierno lo haga.", finaliza.