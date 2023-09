Nicolás Redondo considera que hay "muchos motivos" para hacer una movilización en contra de la amnistía

Nicolás Redondo, histórico del socialismo vasco, en un artículo titulado 'Dignidad' acusó hace unos días al PSOE de "poner en paréntesis el periodo político más brillante de nuestra historia".

Redondo admite que si se llega a aprobar la ley de amnistía su "compromiso emocional" con el partido terminaría porque no lo reconoce. Apunta que al analizar el resultado electoral tanto de las elecciones autonómicas y municipales como el de las generales, eso le lleva a la conclusión de que se aprobará esta ley. Añade que el PSOE "no ha tenido nunca tanto poder".

El histórico socialista compara la situación del partido de ahora con el del 72, comenta que en esa época era nacional, un partido que decidió no ser esclavo de la historia, "un partido blindado ideológicamente, que no aceptaba préstamos de nadie, con vocación mayoritaria que quería gobernar ganando". Y que con esas características, hoy no es un partido así.

Asimismo, explica que la de amnistía de 1977 fue un momento extraordinario, pero que la que se está planteando ahora es "una reivindicación política de los independentistas que se va a aceptar por los votos que puedan dar para formar un gobierno". Apunta que de aceptarse se deslegitimaría la acción de las fuerzas de seguridad de ese momento, de la justicia española y que no supone "nada excepto la conquista de una reivindicación independentista en un momento de debilidad del Estado".

Redondo expone que por lo menos habría que pedirles que no lo volvieran hacer, pero que no renunciarían cuando se ha despenalizado todo lo que hicieron.

Motivos para la movilización

En cuanto a la movilización convocada por el Partido Popular Redondo cree que "hay muchos motivos para expresar una posición contraria crítica a lo que parece que pretende el Gobierno". Espera que sea un "gran éxito" y reclama que nadie se debería escandalizar por ello.