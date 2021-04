Narciso Michavila, presidente de Gad3: "La derecha le va a sacar más de 15 puntos a la izquierda"

LEER MÁS Últimas encuestas Elecciones Madrid: Ayuso se aleja de la mayoría absoluta tras la movilización de la izquierda

Narciso Michavila, presidente de Gad3 y especialista en demoscopia, ha analizado las encuestas a 11 días de las elecciones a la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que hacia mucho tiempo que no veía un escenario electoral tan definido. "La derecha le va a sacar más de 15 puntos a la izquierda", explica.

Aunque resalta que es "muy difícil" que Isabel Díaz Ayuso obtenga mayoría absoluta. “No es descartable porque no ha parado de subir pero todavía está a cuatro o cinco escaños de esa mayoría absoluta”, añade.

Además, cuenta que la estrategia que desde el viernes están llevando los partidos de izquierdas, está basado en una premisa falsa de que si vota todo el mundo gana la izquierda. “Esto puede ser en otros territorios en Madrid no, en Madrid lleva ganando la derecha desde 1987, salvo en las generales del 2004, y de hecho Sánchez llega al Gobierno y gana en toda España en abril de 2019 pero sin embargo en Madrid la derecha le sacó 10 puntos".

Podemos y Vox buscan optimizar sus espacios para poder influir

Cuando se entra en campaña electoral para entender lo que sucede no hay que ver bloques sino partidos, destaca."Cada partido está haciendo su propia estrategia. Podemos ha ido marcando la estrategia dentro de ese bloque de izquierda, que no está buscando que haya un posible gobierno de izquierda, porque el propio Iglesias es muy consciente que su propia estrategia es sacar a todo el votante de derecha a votar. Al igual que Vox, están buscando optimizar su propio espacio electoral a costa del Partido Popular".

Solo los partidos que tienen opción de estar en el Gobierno, PP y PSOE, son los que piensan en términos de bloque y hablan de voto útil. "Podemos y Vox buscan optimizar sus espacios y poder influir", dice.

¿Quién sacaría más rentabilidad de la campaña tal y como está?

Michavila cuenta que si pasado ya casi el ecuador de campaña electoral, un partido tiene que cambiar de estrategia es porque la anterior no le funciona bien. "La prueba de que la campaña es tan estable son los constantes cambios de estrategias de los propios partidos para ver si consiguen mover un voto que se mueve muy poco".

Y resalta que la mayor parte del cambio de voto se produjo hace 13 meses con la primera ola del coronavirus. "Las amenazas siempre son condenables, pero lo que le preocupa al ciudadano madrileño no son los cordones sanitarios sino una pandemia y todo lo relativo a la Sanidad. Al final si todos los mítines o discursos políticos hablan de problemas que no son los que tienen el electorado madrileño al final el que no lo quiera ver lo verá en las urnas".

"Si hubiera una urna municipal el martes 4, muchos electorales madrileños votarían de forma distinta pero aquí están votando al gobierno de la Asamblea de Madrid, que va a gestionar sanidad, educación, etc. Estas van a ser las primeras elecciones en Madrid después del confinamiento. Y el confinamiento está afectando a muchas personas, que han tenido una desconexión con la realidad social muy potente", subraya.

Sobre la caída de Ciudadanos. "El electorado de ciudadanos es el 3%, es un electorado de un nivel de estudios más elevado. Es un votante que ha visto que su voto no servía para implementar las políticas que ellos querían".

No habrá sorpaso de Más Madrid

Más Madrid está pisando la calle y conectando con el colectivo: “Le vemos crecer a costa del PSOE. Es cierto que Mónica García tiene más votos en los menores de 45 que Gabilondo pero en el conjunto del electorado es difícil el sorpaso", aclara.