Miguel Ángel de Vicente, de Diputación de Segovia: "Si no acercamos servicios a los pequeños territorios la gente huye"

Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia, nos habla de la entrega de premios de la diputación que no se realizaban desde hace tres años: "Estos premios nacen hace ya 10 años, con el intento de reconocer en esa diputación cercana en la que creemos, el reconocimiento a lo propio y a todas esas personas que tienen un compromiso."

Explica la importancia de acercar los servicios a todos los territorios: "Nuestra fortaleza resume lo que ha sido esta legislatura. Creemos en este lema. Un territorio no es nada sin esos pequeños municipios que hacen vivir el territorio. Podría glosar las bondades de la gestión. Se ha duplicado la inversión en los municipios. Hemos creado el servicio de comida a domicilio. Hemos repartido tablets en todos los ayuntamientos para crear oficinas digitales. Esto hace que por ejemplo para sacar una tarjeta de transporte ya no tenga que ir a la ciudad. Si no acercamos los servicios al territorio la gente huye"

"La pandemia ha permitido una valoración de lo cercano. Hicimos campañas en nuestro turismo poniendo en valor lo cercano. La pandemia no demostró lo de vuelta al pueblo, volvió mucha gente y se fue a ir. El problema es que no tenemos escaparates, actividades extraescolares", añade.