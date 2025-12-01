Miguel Ángel Morales, sobre el cierre de Almaraz: "No puedo estar a favor de una medida que va contra mi provincia"

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, se posiciona en contra del cierre de la central de Almaraz: "No sé qué razón objetiva hay para cerrar Almaraz". Así lo ha defendido en declaraciones a Rafa Latorre durante una entrevista en La Brújula, que este lunes se ha emitido desde la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres.

La despoblación y el reto de las comunicaciones

Entre los múltiples asuntos que se han abordado durante la conversación, Morales insiste en que la mejora de infraestructuras es clave para combatir la despoblación. "Cualquier ayuda que facilite la comunicación incentiva que venga gente a vivir", señala, destacando que en los últimos años se ha producido "una mejora importante en todas las comunicaciones, incluso en la digital", con conexión 5G "prácticamente en todos los municipios", lo que ha permitido que "haya gente que se ha venido a vivir aquí".

Respecto a la aprobación de los presupuestos, Morales recuerda que han sacado adelante por tercera vez unos presupuestos de forma unánime. "Son ya los terceros presupuestos que aprobamos por unanimidad" entre PSOE y PP, algo que atribuye al "sentido común" y a una forma de hacer política basada en "el arte y el diálogo".

En este sentido, Morales ha criticado duramente el clima político nacional: "Me asombra para mal el espectáculo bochornoso que hay en Madrid y en otras partes. ¿Esto a qué lleva?", se pregunta. En su opinión, los responsables públicos están obligados a "encontrar puntos de encuentro" y asumir que "la gente no vota por cuestiones tan prosaicas", sino que lo hace por "afinidad, empatía, credibilidad". Aunque también llama a la autocrítica, como en el caso de su comunidad autónoma. "En Extremadura hay que hacer autocrítica. Creo que el fracaso es de los dos partidos políticos", sentencia.

El cierre de Almaraz

Uno de los asuntos que ha marcado gran parte de su intervención ha sido la situación actual de la central de Almaraz, cuyo cierre rechaza frontalmente. "No sé qué razón objetiva hay para cerrar Almaraz. A mí nadie me ha explicado por qué hay que cerrarla", afirma. La central, según apunta, "ha dado vida a los municipios del territorio, a una economía que fluye en torno a Almaraz".

El dirigente socialista se muestra tajante al respecto: "No puedo estar a favor de una medida que va contra mi provincia". Insiste en que su compromiso es con "los casi 400 mil habitantes" de Cáceres y sostiene que "mantener esta central es bueno porque es un motor económico, no solo para la provincia, sino para Extremadura". En este sentido, Morales defiende que, "si no hay ningún problema de seguridad, que la vida de la central siga hasta que tenga que ser".

Carencias y necesidades de Extremadura

Entre las necesidades de la comunidad autónoma, el presidente de la Diputación lamenta el retraso del AVE. "Hay un problema en Castilla-La Mancha con el trazado y eso ha lastrado que el AVE pudiera estar aquí ya". Aun así, Morales reconoce que la red ferroviaria ha mejorado en los últimos años. "Es evidente que el tren ahora no tiene nada que ver con hace 15 años, ha habido una mejora sustancial".

Frente a las decisiones que se toman desde Madrid sin tener en cuenta al mundo rural, Morales asegura que esta España está cansada "de que se diseñen políticas desde Madrid, independientemente del partido". Critica así que los gobiernos tiendan a "complacer a aquellos territorios donde hay poder político porque hay votos".