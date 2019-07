Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal: "El discurso de Sánchez ha sido frío, plano y aburrido"

Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, nos comenta las curiosidades que ha interpretado entre los líderes políticos. Comenta que “ha habido cambios radicales en Pedro Sánchez”. “Pablo Iglesias ha estado concentrado, ha querido medir lo que quería contar”. “Casado ha salido muy controlado, no quería parecer un político más agresivo”. “Rivera ha sido el más emocional”.

Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, ha visto a un Pedro Sänchez con dos caras, la del discurso inicial y la de las réplicas. “Su discurso inicial ha sido frío, plano y aburrido”. “He visto muchos debates electorales y no recuerdo ninguno como el de Pedro Sánchez de hoy”. Sin embargo, “ha cambiado en las réplicas, no tenía nada que ver”. “Con Pablo Iglesias le vemos bastante temeroso”. “Con Casado ha estado muy implicado. Mucho más acusador, le ha salido el dedo índice”.

Sobre Pablo Iglesias comenta que “ha estado concentrado en cada palabra. Están en una mesa de negociación con el tira y afloja y no quieren romper la cuerda”. Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, “ha salido muy controlado, no quería parecer un político más agresivo, ha sido esclavo del papel”. “Es bueno improvisando, lo que ha hecho en las réplicas. Para mí se ha lucido”.

Por último, "Rivera ha sido el más emocional. Microexpresiones de ira y violencia, son emociones en la cara que no se pueden evitar".