Marta Vilalta: "Un referéndum es la expresión máxima de la democracia"

Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña pasa por la Brújula antes de la Diada y de la mesa de diálogo con el Gobierno: "Los manifestantes de mañana lo harán abiertamente y esperemos que no pase nada, que no pase nada como el uno de octubre." Vilalta se desmarca de las palabras de Laura Borrás en las que defendía la unilateralidad si no prospera la mesa de diálogo: "No compartíamos las palabras de Laura Borràs. Nuestra apuesta política es para sentarnos en una mesa de negociación para poder hablar y resolver un conflicto que viene desde lejos".

"Queremos saber cuál es la propuesta del Gobierno a los catalanes. Qué propone al 70-80 por ciento que están de acuerdo en poder decidir el futuro. Es eso lo que queremos poner encima de la mesa, que hacer un referéndum no es ilegal. No nos tendría que dar miedo poner urnas para preguntar prácticamente todo", incide.

En caso de que fracase la mesa ya plantearán alternativas pero de momento se muestra optimista en que se encuentren acuerdos: "Si tras la mesa de diálogo no tenemos lo que queremos ya veremos lo que hacer. Ahora apostamos por la mesa de negociación como en su momento hizo Escocia. Queremos un referéndum, ni más ni menos que otros territorios"

"Estamos abiertos a negociar los presupuestos generales del Estado. Pero tiene que haber un clima favorable a nivel político. Este ecosistema tiene que ir a buen ritmo y ser favorable, no puede dar por hecho el Gobierno el apoyo de Esquerra, tiene que haber un clima favorable", asegura dejando el mensaje al Gobierno Central.

Y por si había duda, defiende que en la mesa de diálogo esperan al presidente del Gobierno: "Creemos que es imprescindible que esté Pedro Sánchez en la mesa de diálogo. Es importante que estén los dos presidentes"