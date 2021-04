María Muñoz: "Plus Ultra ni es estratégica ni es solvente"

Se ha creado una comisión para investigar la ayuda millonaria a la empresa Plus Ultra, algo que considera un avance la diputa de Ciudadanos María Muñoz: "Es un gran paso adelante que se cree la comisión. La oposición todos votaremos a favor, habrá que ver lo que vota el Gobierno y sus socios"

"El tema huele fatal, cada noticia que sale, cada información que se hace pública, el asunto huele peor", dice la diputada.

Quieren explicaciones por parte del Gobierno por eso insiste como hiciera la líder de su partido en que tienen que comparecer de urgencia: "Inés Arrimadas ya confirmó que íbamos a solicitar la comparecencia de urgencia de Ábalos, de la ministra Montero y de la ministra Calviño. Esta compañía no reúne ninguno de los requisitos. Tienen que ser solventes y estratégicas. Desde 2015 no ha tenido beneficios, por lo que solvente no es. Tienen solo un avión y en 2020 solo realizaron un vuelo. Sus accionistas son extranjeros con conexiones con el régimen de Maduro".

Un asunto que deja un trasfondo preocupante para el país en su opinión: "Cuando no eres firme en determinados aspectos a la hora de elaborar una norma, creas inseguridad jurídica. Si esto pasa con un fondo de 10.000 millones para la recuperación estratégica, imagínate el peligro que corremos como país."