Lorenzo Amor: "Estos acuerdos necesitan de moderación y no de experimentos"

Lorenzo Amor cree que "el 90% de los españoles estarán de acuerdo con el texto del pacto, ¿pero cómo llegamos a esto?". Argumenta que "hay que leer la letra pequeña de este acuerdo y cómo se redacta".

Además se sorprende porque "no es normal que en menos de 48 horas se haya llegado a un acuerdo de coalición que no pudieron hacer en cinco meses". Aunque espera que "sea un gobierno fuerte, estable y moderado". El vicepresidente de la CEOE opina que "este tipo de acuerdos necesitan de la moderación y no hacer experimentos".

Respecto a sus consecuencias para los autónomos comenta que "para hablar de ellos hay que conocer su heterogeneidad, pero de momento Unidas Podemos habla de falsos autónomos y el PSOE de mejoras para los autónomos".

Por último cree que "lo ideal sería que los autónomos cotizaran por sus ingresos, pero de forma voluntaria". Y deja un dato; "el crecimiento de autónomos, en el interanual, está creciendo una tercera parte de lo que lo hacía anteriormente".