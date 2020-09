López Miras: "Para acabar con la epidemia no es eficiente que Murcia tome unas medidas y Alicante otras"

Durante la entrevista, asegura que "es necesaria la 'cogobernanza' pero cree que no es eficiente que para hacer frente a unas pandemia se tomen unas medidas en Murcia y otras en Alicante". Por eso, "es importante pactar y llegar a un acuerdo también entre todas las Comunidades y poner ciertas medidas en común entre todas las comunidades, sobre todo cuando hay libre circulación de una provincia a otra".

Comenta "no estamos en una época de normalidad ni de nueva normalidad ni hemos salido reforzados de la primera ola"... A su juicio "no estamos en tiempos de celebraciones y tenemos que transmitir a la sociedad todos que no estamos en tiempos de celebraciones".

Además, dice que "no entiendo que para viajar de España a Italia o a Marruecos haya que presentar un PCR negativo pero para llegar a España no haya que presentar ningún tipo de documento".

De cara al inicio del curso cree que "es importante que haya también coordinación entre todas comunidades".