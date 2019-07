López Miras: "Hablamos con un miembro de la dirección nacional de Vox que nos aseguró la abstención"

Fernando López Miras pasó por los micrófonos de La Brújula y habló sobre la fallida investidura en Murcia. El candidato del PP señaló que la dirección nacional de Vox les había asegurado la abstención: "Cinco minutos antes, Teodoro García Egea y yo hemos hablado con un miembro de la dirección nacional de Vox que nos ha asegurado la abstención, y después nos encontramos con la sorpresa".

El candidato popular confirmó que presentará su candidatura de nuevo y espera contar con el apoyo de Vox: "Tenemos un buen acuerdo con Ciudadanos, su apoyo y también queremos el de Vox. Sus propuestas para Murcia son razonables, respetan la ley y no recortan ningún derecho".

Además, insistió en que no entiende la actitud de los cuatro diputados de Vox: "Por la mañana nos hemos sentado a debatir las medidas, y la sorpresa es que los cuatro diputados de Vox, en contra del acuerdo con la dirección nacional, votaban 'no'. Después me acerqué a pedir explicaciones y sus caras fueron de sorpresa".