Jupol denuncia que la sentencia de la Justicia de Cataluña demuestra "el odio y la discriminación" de la Generalitat

El TSJ de Cataluña ha dado la razón a los sindicatos policiales tras evidenciarse que la Generalitat dio prioridad a los cuerpos de seguridad autonómicos antes que a los nacionales en la vacunación contra el coronavirus. Pablo López, portavoz de Jupol, se muestra muy satisfecho de esta sentencia pero lamenta "el odio y la discriminación institucional" que han recibido. "Esto nos da fuerzas para seguir luchando por nuestros derechos", añade.

Para López, los cuerpos de seguridad en Cataluña "se sienten acosados", al igual que sus familias. "Solo quieren vivir de una manera tranquila", reconoce.

El portavoz confirma que van a seguir con todas las vías necesarias para que no vuelva a ocurrir "contra ningún tipo de funcionarios de Cataluña". Destaca que "puede entender" que una parte de la ciudadanía "no les tenga aprecio" pero no que "desde la Generalitat se discrimine a nuestros compañeros".

Jupol recalca que la reforma de la ley mordaza "les quitará autoridad"

Del mismo modo, detalla que "no se sienten respaldados" por Grande Marlaska. "Los compañeros se sienten abandonados y no reconocen a una persona que no da la cara ni ejerce como ministro de Interior para defender a los cuerpos de seguridad", sentencia.

Sobre la manifestación del pasado sábado para protestar por los cambios en la ley mordaza, López recalca que está "orgulloso" por estar todos unidos por unas reformas que "van a quitarles autoridad y aumentar la inseguridad ciudadana".