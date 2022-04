Juanma Moreno: "La madurez política de Feijóo nos permite soñar con hacer frente a las políticas de Sánchez"

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, pondera una vez más la figura de Pablo Casado que hoy ha renunciado a su escaño: "Es un ejemplo de generosidad apartarse y no ser un obstáculo. Me he enterado minutos antes. Feijóo le ha invitado a seguir pero es su decisión".

Se muestea esperanzado ante la nueva etapa que se abre en su partido: "Alberto (Núñez Feijóo) es un punto de encuentro como ha demostrado en Galicia. Tiene una madurez política que nos permite soñar con hacer frente a las políticas de Sánchez". Sobre pactar con Vox señala que el objetivo es que no lo necesiten: "Cualquier proyecto político tiene que aspirar a mayorías sociales amplias. Es un objetivo viable. Yo he pactado con grupo parlamentario de Vox. No he dado un paso atrás. Hemos aumentado políticas contra violencia de género, hemos avanzado en derechos sociales, algo que a Vox en ocasiones no le ha gustado. Hay asuntos en los que Vox y PP no van a coincidir y ahí está la inteligencia de encapsularlos"

"Lo que pasa es que ha habido una gravísima crisis. Se ha producido un tsunami de esas tres crisis a la vez y esto ha provocado una situación muy traumática y muy dura", dice sobre las últimas semanas en su partido y remata con su valoración del presidente del Gobierno: "El presidente no se entiende ni con sus socios de Gobierno. Yo soy de los que pienso que España está por encima del PP y del PSOE. Y en ese pensamiento deberíamos estar todos."