Juanma Moreno: "Es entendible la pérdida de confianza en el tren"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pasado a última hora de este lunes por los micrófonos de La Brújula, donde ha valorado los trabajos de rescate y la última hora del trágico accidente ferroviario que Adamuz que se ha cobrado ya la vida de 40 personas, cifra que podría seguir aumentando en las próximas horas.

Uno de los aspectos más comentados en las últimas horas sobre el accidente es la pérdida de confianza de muchos ciudadanos en el tren como medio de transporte, debido también a las quejas que se vienen sucediendo en los últimos años por las incidencias sufridas.

Moreno Bonilla ha asegurado que entiende esa pérdida de confianza, pero ha hecho énfasis en que "el tren es un medio claramente seguro" y en que "esto ha sido un terrible accidente".

Sobre las quejas de los usuarios durante los últimos años, Moreno ha insistido en que él es un usuario habitual del tren y de la línea de alta velocidad y "es verdad que se mueve mucho", aunque no hace hipótesis sobre si eso puede estar o no relacionado con el accidente.

Ha insistido, eso sí, en que se trabaje en una investigación que aclare las causas "para que no se vuelva a repetir en ningún punto de España". "Estoy convencido de que en el momento en que sepamos qué ha sucedido se recuperará la confianza de los usuarios", ha sentenciado.

Aunque ha asegurado que no está recibiendo información sobre la investigación, Moreno sí ha dicho que ha podido hablar con algunos de los investigadores que le han asegurado que la "va a ser una investigación compleja, pero habrá una conclusión".

Mejoran los hospitales, aunque no se descartan más fallecidos

Moreno Bonilla ha valorado también la situación en los hospitales andaluces que desde la noche del domingo están atendiendo a destajo a los heridos en este trágico accidente y ha señalado que llegan "noticias esperanzadoras" desde ellos.

El presidente de la Junta de Andalucía ha confirmado que de los 122 hospitalizados por el accidente, son 39 los que permanecen ingresados, aunque se ha sumado uno más a la UCI, donde se encuentran ingresadas 13 personas, una de ellas menor de edad. "No corren peligro sus vidas, pero hay lesiones muy graves que pueden tardar años en recuperarse", ha dicho.

No puede asegurar, eso sí, que el número de fallecidos no vaya a seguir aumentando en las últimas horas, pues los servicios de rescate aún trabajan sobre el terreno para levantar los vagones del Alvia accidentado, donde se sospecha que puedan encontrar más cadáveres.

La provincia de Huelva ha sido la más castigada por este trágico accidente, ya que el Alvia que iba en esa dirección fue el que se llevó el mayor impacto. "No hay muchas frecuencias entre Huelva y Madrid y ese tren venía cargado de historias de vida", ha lamentado.