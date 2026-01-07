Juan Rodríguez Garat, almirante retirado: "Si queremos vivir seguros, tenemos que asegurar que podemos defendernos"

España podría participar en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano. Si esa misión de paz se concretase, aumentaría el número de misiones actual, un total de 16, con cerca de 4.000 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes.

De lo que respecta a Europa, España, según la web de Defensa, participa en el refuerzo del flanco este de la OTAN con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía. Hay también soldados españoles en Líbano bajo la bandera de la ONU, la misión más numerosa; o Irak, contribuyendo a la coalición internacional para derrotar al daesh. Más de 175 militares españoles han perdido la vida desde 1987 en misiones internacionales.

Para hablar sobre cómo se encuentra actualmente el tablero internacional y qué papel juegan España y Europa, Rafa Latorre entrevista en La Brújula a Juan Rodríguez Garat, almirante retirado y analista de defensa. Garat considera que, aunque aún es un escenario hipotético, España y Europa deben prepararse para asumir un papel activo en la estabilidad internacional frente a amenazas como la de Rusia.

Para Rodríguez Garat, la decisión de Pedro Sánchez de mostrar la disposición de España a participar en una misión militar en suelo ucraniano no debería sorprender. El almirante explicó que, por el momento, la iniciativa se encuentra en una fase inicial, sin perspectivas inmediatas de acuerdo entre las partes implicadas.

Respecto a la aportación española, Garat señaló que probablemente sería similar a la que ya tiene en el este de Europa, con brigadas y grupos de batalla interoperables con otros aliados de la OTAN. Por tanto, no supondría un número elevado de soldados, aunque sí implicaría estar plenamente integrados en las capacidades de combate de la Alianza.

En cuanto a la aprobación de la misión, el almirante destacó la importancia del papel del Parlamento: "La oposición tendría que hacer un alarde de responsabilidad para no tumbar una propuesta del Gobierno que beneficia a España y al mundo".

Rodríguez Garat también señala la nueva cultura de defensa que se está consolidando en Europa, impulsada por la necesidad de autonomía estratégica. "Si queremos que se escuche nuestra voz y vivir seguros, tenemos que asegurarnos de poder defendernos. Europa tiene que entender que la disuasión es un elemento imprescindible de la soberanía", indicó.