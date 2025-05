Juan José Areta: "La Administración de la Justicia española está al borde del colapso"

El jurista y escritor Juan José Areta ha estado presente en La Brújula para presentar su nuevo libro 'Anatomía de la ley', hacer un repaso de todos los cambios que se han producido en la Justicia de España y analizar la deriva que ha tomado la sociedad española en la actualidad. Areta no ha sido nada halagüeño con las últimas modificaciones introducidas por el Gobierno y ha advertido que "la Administración de la Justicia Española está al borde del colapso" y es probable que se produzca una "huelga indefinida de jueces".

Según ha explicado el jurista, esto se debe a que en estas decisiones están buscando introducir principios políticos en el Derecho, una estructura muy delicada. Pero no es en el único caso en el que se han seguido estas dinámicas, Areta ha puntualizado que en el caso de La Manada o la Ley del Solo Sí es Sí ha ocurrido lo mismo, con un agravante, que se ha juzgado antes de leer la sentencia.

No obstante, el repaso de causas no ha concluido ahí, sino que ha continuado con el caso de la Amnistía, para el letrado, el más grave de este Gobierno y por el que debería haber caído, puesto que ha otorgado un privilegio que el resto de ciudadanos no tiene por siete votos que le permiten ostentar el poder. Además, ha analizado el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, el líder socialista en Extremadura, del que le sorprende que no haya una condena moral por parte de la sociedad.

Sobre su libro ha explicado que ha tratado de hacerlo algo más pedagógico y que se divide en tres partes bien diferenciadas pero relacionadas entre sí. En la primera, analiza la situación del sistema jurídico; en la segunda, repasa la historia del derecho y en la última, ha tratado de atisbar como será el futuro de la judicatura con la introducción de la Inteligencia Artificial.

Posteriormente, Areta ha proseguido con el análisis de la actualidad político-judicial y ha aclarado que el Gobierno está utilizando el 'law-fere' como excusa y tapadera. No niega que pueda existir en algún caso concreto, pero no cree que sea algo extendido. Aunque asegura que, en caso de ser así, se solucionaría teniendo un Tribunal Constitucional con credibilidad y no como el de ahora, ha expresado Areta. De hecho, cree que esta institución tiene un difícil arreglo de cara al futuro; está más esperanzado con la Fiscalía, ya que cree que con la dimisión del fiscal general del Estado se resolvería la encrucijada.