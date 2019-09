José Manuel Villegas: “Las tres propuestas son para desbloquear el país, si hay elecciones será culpa de Sánchez"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, explica en La Brújula las razones por las que Ciudadanos ha hecho una propuesta al PSOE de investidura. Asegura que todo se debe a que estamos en una situación crítica y por eso "hemos estado la decisión de buscar una salida de Estado a una situación límite en la que está el país", ya que "aunque Sánchez no esté a la altura de lo que España necesita, la oposición sí debe estarlo".

SÁNCHEZ, FRACASO: Villegas considera que "ante el fracaso de Sánchez de formar un Gobierno, hemos decidido poner una serie de propuestas sobre la mesa para evitar que Sánchez pacte las medidas económicas con Iglesias u otros acuerdos con Rufíán o la política navarra con los nacionalistas".

RESPONSABLE DE LA REPETICIÓN ELECTORAL: el secretario general de la formación naraja considera que "el único responsable de volver a elecciones sería Pedro Sánchez, que no ha conseguido formar Gobierno". Por eso, adviere que si el dirigente "lo que trataremos será de que le salga mal y que podamos echarle de La Moncloa el 10-N".

¿POSTUREO?: Villegas deja claro que si "acepta las tres condiciones, Pedro Sánchez tiene la posibilidad de desbloquear el país".

MAYORÍA ABSOLUTA CON EL PSOE: "Nosotros tenemos posturas antagónicas con el PSOE, sigue sin gustarnos nada y su 'no Gobierno está llevando a España a una situación límite y los demás también tenemos que intentar desbloquear esta situación". De todos modos, dice que "nosotros no vamos a llegar a un acuerdo con los socialiastas, buscamos soluciones de Estado ante situaciones límite y de bloqueo, con el objetivo de que Sánchez rectifique y pase a hablar con partidos constitucionalistas y no con populistas e independentistas".

LÍNEAS ROJAS: el político de Ciudadanos asegura que "en caso de elecciones, nosotros vamos a ganar" y sobre posibles pactos con el PSOE dice que "Sánchez prefiere siempre pactar con Rufián u otras formaciones catalanas".

¿CUMPLE SÁNCHEZ LAS TRES CONDICIONES?: Preguntado cree que "Sánchez se está riendo de los españoles diciendo que no ha pactado con independentistas y demás situaciones similares".