José Luis Ábalos: "El rédito es garantizar la gobernabilidad en España"

El diputado del PSOE, José Luis Ábalos, considera que el debate de investidura se está produciendo "dentro de la normalidad, más allá de algunas intervenciones", pero asegura que están acostumbrados a ese tono en este hemiciclo, pese a los días de tensión que se han vivido en la calle.

No se ha sorprendido el diputado con la actuación de Vox, aunque sí que apunta que le ha llamado la atención que durante la intervención de Pedro Sánchez "han estado muy callados, hasta que ha llegado su turno y han optado por irse". "No acabo de entender muy bien esa renuncia a un debate para hacerse notar, es una estrategia que no es útil", critica Ábalos. Añade que "despreciar" las instituciones y pensar que "el griterío" puede darles una oportunidad es un fallo.

Apunta que la Cámara tiene que ser ejemplar con los ciudadanos, para que la gente tenga "donde mirarse en positivo". "Estos días estamos escuchando cosas tan burdas que casi parecen caricaturescas", lamenta el político. Añade que "la situación es la que es" y critica la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Expone que lo "deseable" sería que "en una sociedad como la nuestra" los dos grandes partidos encontraran un espacio de encuentro para el bien del país, pero que desde la moción de censura "no ha habido tregua".

En cuanto a Puigdemont, Ábalos comenta que cuando se plantea la derogación de la entidad de alguien, cuando se "estigmatizada un apellido, un nombre, ya está planteando la negación". A su parecer el problema que hay en esta situación es el no reconocimiento.

Hace hincapié en que el partido socialista no está de acuerdo con la unilateralidad, pero que su cultura política es la del "no resentimiento" y su objetivo, la convivencia. Afirma, por otra parte, el diputado que la proposición que se ha planteado trata de no colisionar con elementos constitucionales y que lo importante es respetar los "procedimientos que hay para ellos".

"No solamente hace falta un cambio de régimen, hace falta un cambio de situación política, de dar una oportunidad donde los beneficios sean superiores a los costes", añade. "El rédito es garantizar la gobernabilidad en España", matiza.

Recuerda Ábalos que los independentistas tras las elecciones dijeron que no iban a contribuir a la gobernabilidad de España y que finalmente, han firmado un acuerdo donde reconocen la Constitución y se plantean todas las actuaciones dentro de este ámbito. "Es una decisión importante reconocer el marco de la Constitución", concluye el diputado socialista.