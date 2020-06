José Ignacio Conde-Ruiz, Subdirector de FEDEA: "Que los ERTE se conviertan en despidos o no, van a marcar el éxito del modelo español"

Los últimos datos del paro dan una visión de esperanza de cara a la economía española. José Ignacio Conde-Ruiz, Subdirector de FEDEA, reconoce que los datos sorprenden y “positivos”. Cree que se debe a las medidas que aplicó España con los ERTE, y si no se acaban convirtiendo en despidos, la economía seguirá más débil, pero menos de los esperado. “Empezamos a ver que va a ser una crisis no tan dura como la que esperábamos”.

El Subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, se muestra optimista con la economía de España tras ver los últimos datos del paro. “Al incorporarse la gente que estaba en ERTE, más los contratos temporales, hemos visto una creación neta de empleo”, que "son datos positivos, han sorprendido a la alza. El mes de marzo fue el derrumbe de los contratos temporales. En abril se estabilizó la caída. Y en mayo vemos que estas altas son superiores al mes de abril."

Cree que será clave lo que pase con aquellos trabajadores que han sufrido un ERTE, y si recuperan su trabajo, todo será menos dramático como se esperaba. “Empezamos a ver que va a ser una crisis no tan dura como la que esperábamos”.

Pero advierte que muchas empresas no vana poder rescatar a todos sus empleados. "Por un lado no puede ser radical el quitar los ERTE porque a lo mejor se derrumba la empresa si no lo puede afrontar, ni tampoco pueden ser retirados tarde porque las empresas podrían querer alargarlo demasiado".