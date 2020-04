Jorge Sicilia, economista jefe del BBVA: "Cada semana adicional de confinamiento tiene un impacto negativo mayor en la economía"

Según el BBVA, el PIB de España va a caer este año de media un 8%, lo que disparará el paro al 20%. Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, como los ERTE, han impedido según Jorge Sicilia, economista jefe del BBVA, que el PIB "haya caído un 3% menos" de lo que preveían.

"El impacto económico positivo mientras estemos parados, es bajo", asevera Sicilia para explicar el cambio del precio del petróleo. "La evolución del precio del petróleo complica en la medida que desordena algunos precios de activos financieros y eso puede tener un impacto negativo según avance la crisis", explica, y añade que el descenso del crudo en todo caso "favorece a España porque somos principalmente importadores".

La recesión económica puede ser peor "según lo que duren las restricciones y lo severas que sean", insiste Sicilia. Explica el economista que no es igual el tipo de confinamiento que hubo durante las primeras semanas desde que se decretó el estado de alarma a cuando la economía quedo 'hibernada'.

"No son iguales las primeras semanas de confinamiento que las primeras del mes de abril, y no es igual añadir ahora otra semana más de confinamiento que cuando se añadió tras decretarse el estado de alarma", comenta. "Cada semana adicional de confinamiento, tiene un impacto negativo mayor en la economía", asevera.

RENTA MÍNIMA

Acerca de la controvertida medida de instaurar una renta mínima vital, asegura Sicilia que es un tema que le "preocupa". "Apoyar a colectivos vulnerables en esta situación, igual que a las empresas, es absolutamente vital para que la economía pueda salir con más fuerza", reflexiona. No obstante, esboza: "La renta básica no me paree adecuada en un momento de crisis".

"La renta mínima tiene que estar muy bien integrada en las políticas activas de empleo"

"Depende de cómo se haga: hay que identificar muy bien a sus beneficiarios; para eso necesitas saber sus ingresos y conocer las prestaciones que ya dan en muchas administraciones públicas", explica. "La renta mínima tiene que estar muy bien integrada en las políticas activas de empleo", añade.

Sicilia ha zanjado que ante la situación de incertidumbre que vivimos, es difícil saber "dónde va a estar la demanda", pero sí que sin duda "la oferta va a tener que cambiar".