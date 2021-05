Jorge Llorente: "La subida de la luz va a afectar mucho a los regantes y a las industrias alimentarias"

Jorge Llorente, además de viceconsejero de Desarrollo Rural de Castilla y León, es el director del Instituto Tecnológico Agraria y nos explica que aquí hacen "una gran ingeniería rural, obras de infraestructuras colectivas fundamentalmente ligadas al agua, modernizaciones de regadío y nuevos regadíos, investigación e innovación", entre otras cosas.

Sobre cómo va a afectar la nueva factura de la luz al mundo rural, Llorente dice que "va a afectar y mucho a los regantes, y obviamente a las industrias alimentarias, que tienen un fuerte consumo, sobre todo si son lácteas", añade.

El viceconsejero considera que los dos grandes asuntos pendientes de la electricidad en España son fundamentalmente dos: el almacenamiento y la comunicación. "En el almacenamiento no estamos a la altura. Generamos mucha electricidad pero no la podemos almacenar como nos gustaría", señala, y añade que "el otro gran problema es la comunicación. No puede ser que no podamos explicar al consumidor qué hay detrás de toda está nomenclatura tan compleja en la que el usuario tiene la sensación de que le engañan continuamente".

Sello Tierra de Sabor

Sobre el sello Tierra de Sabor de Castilla y León, Llorente comenta que con él pretenden que "los consumidores sepan lo que hay detrás de nuestros alimentos que es, fundamentalmente, origen y calidad". Además, explica que "para las empresas pequeñas del medio rural, este sello supone un incremento en las ventas".