Jaime Mateu señala al Gobierno por "su blanqueamiento de la historia terrorista en España"

El Partido Popular va a pedir en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre los contactos del director de Instituciones Penitenciarias con el portavoz de la plataforma de apoyo a los presos de ETA.

Este informe, al que ha tenido acceso Onda Cero y que fue adelantado por 'El Confidencial', ha sido redactado por la Guardia Civil a partir del análisis de las comunicaciones telefónicas del histórico etarra José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati', detenido junto a cuatro personas más 'Operación Kabat' por organizar y coordinar cerca de un centenar de homenajes a terroristas.

Jaime Mateu, diputado del PP y víctima de ETA que asesinó a su hermano, asegura que no le ha sorprendido esta noticia: "No me ha sorprendido viendo como actúa este Gobierno socialcomunista que tiene como bastión de apoyo a los herederos de ETA y sabiendo que Kubati es el organizador de esos eventos repugnantes para recibir a los terroristas. No me sorprende que 'Kubati', asesino de mi hermano, contara con información de primera mano suministrada por Instituciones Penitenciarias sobre los presos de ETA".

"Una de las grandes decepciones que he tenido es la de Marlaska. Ha perdido toda la dignidad y tenía mucha en su etapa de juez. Yo hace mucho tiempo que pido su dimisión", asegura.

Se muestra muy crítico porque la actitud del Gobierno hace, en su opinión, que se olvide a las víctimas: "Nunca nos ha apoyado el partido socialista. El PP no soporta más esta situación. Apoyamos a las víctimas. El martes presentamos una propuesta para que se prohíban los ongietorris y no conceder beneficios penitenciarios. Hemos pedido una comisión de investigación para que los españoles se enteren de qué conversaciones han tenido".

Apuesta por la educación para que los jóvenes sepan lo que sucedió con ETA en España: "Hay un blanqueamiento de la historia terrorista en España apoyado por el Gobierno socialcomunista. Hay que educar a los jóvenes. Algunos no saben ni quién es Miguel Ángel Blanco".