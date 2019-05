Íñigo Errejón: "Si hay mayoría de voto progresista, habrá Gobierno progresista"

CAMBIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID: "Estamos muy cerca de la posibilidad de un cambio histórico en la Comunidad de Madrid, todas las encuestas lo dicen y sólo va a depender de que lo voten los madrileños".

¿QUÉ RECLAMARÍA A GABILONDO?: Antes de defender esa idea dice que "las referencias que tengo son muy buenas y dicen que vamos a estar arriba" y deja claro que "si hay mayoría de voto progresista, habrá Gobierno progresista", ya que en su opinión "hay que intentar que en Madrid se deje de hablar de la Gürtel y la corrupción"

DONACIONES DE AMANCIO ORTEGA: "Yo sí que aceptaría". Asegura que "primero hay que pagar todos los impuestos y cumplir con la ley y si después alguien que puede quiere donar, perfecto, pero siempre teniendo claro que antes de dejar propina hay que pagar a cuenta". De ahí, que no entienda "toda la polémica que se ha generado".

SE HA ARREPENTIDO DE SU MARCHA DE PODEMOS: Asegura que "para nada", ya que "estoy haciendo un gran proyecto con Manuela Carmena" y también cree que "cuántas más opciones hay, más se moviliza el electorado".

IMPUESTOS: "Hay que bajar el tramo mínimo del IRPF al 8,5% y hay que dejar de perdonarle los impuestos a los que más tienen, que son 4.000 personas en Madrid".

Errejón confiesa que "no he visto aún el final de juego de tronos, de hecho me quedo dormido y voy viéndolo de 10 en minutos".

TELEMADRID: Comenta que VOX ha dicho que "la quiere cerrar y el resto de partidos tampoco dicen nada". De todos modos, se muestra partidario de que "tengamos una radiotelevisión pública pero no gubernamental".

SU PRIMERA DECISIÓN: Asegura que "no serán muy llamativas" y cree que "a lo mejor nos pasamos el primer mes dejando que la policía intervenga en las instituciones". También, habla de una urgencia en una ley de vivienda, ya que "a los madrileños se nos va casi la mitad del sueldo en un alquiler".

DIFERENCIAS CON PABLO IGLESIAS: Reconoce que sus diferencias con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias "son grandes y por eso hice otro proyecto político que yo he considerado más amplio".

¿LLEGAR A UN GOBIERNO ANTES QUE PABLO IGLESIAS?: Al respecto responde diciendo que "lo importante no es llegar, es hacerlo bien".