Igea reclama ayudas a los enfermos de ELA: "Hay 48 horas para que PP y Vox cambien de opinión"

Francisco Igea, procurador de las Cortes y líder de Ciudadanos en Castilla y León ha supeditado su apoyo a los Presupuestos a que se apruebe su enmienda para las ayudas directas a los enfermos de ELA: "No tenemos mucha confianza. Se basaba en que es una propuesta del PP en Galicia y pensábamos que era una buena oportunidad para que la adoptaran PP y Vox con estas ayudas de 1000 euros para personas que las necesitan para vivir".

"Son personas que no quieren dejar esa carga terrible a sus familias y sus hijos. Son cargas económicas terribles que obliga a los pacientes a tomar medidas indeseadas. Si la política no está para esto, no está para nada", añade.

Aún así, mantiene esperanza de que el Gobierno de su comunidad rectifique: "Son personas que no toleran el frío ni el peso de las mantas. Espero que estos señores que nos dicen que la eutanasia es terrible no empujen a esta gente a tomar decisiones terribles. Espero conseguir en estas 48 horas que Vox y Pp cambien de opinión".