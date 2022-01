Héctor Gómez, portavoz del PSOE: "Sánchez está dispuesto a hablar con Casado siempre que haya colaboración"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha respondido a las preguntas de Juan Ramón Lucas en 'La brújula' sobre la actualidad política.

Héctor Gómez habla de la relación actual entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Desde hace meses que el líder del Ejecutivo no llama para mantener conversaciones con Pablo Casado. Ante esto, el portavoz del PSOE asegura que "el líder de la oposición es consciente de que la vía de comunicación siempre está abierta, pero siempre que haya colaboración".

Desde el partido socialista critican que las acciones del líder del Partido Popular sea "salir en tromba a criticar todo lo que hace el Gobierno" y piden que deje el "negacionismo político".

Gestión de la crisis en Ucrania junto a Europa

Las decisiones que está tomando España en la Unión Europea respecto a la crisis de Ucrania es otro de los motivos por los que el Ejecutivo tiene que mantener las comunicaciones con el resto de partidos políticos. Sin embargo, Unidas Podemos se opuso al envío de buques y material militar por parte de nuestro y país y abanderó el "No a la guerra".

La posición de España y el liderazgo no se discute, independientemente de declaraciones puntuales

Respecto a esta posición de una parte de la coalición de Gobierno, Héctor Gómez asegura que "tiene que quedar claro que nadie defiende una guerra, pero viendo lo que se está viviendo en Ucrania hay que actuar con mesura". No obstante, el portavoz del PSOE quita hierro a la posición de sus socios de Gobierno y comenta que "no se discute en el seno de Gobierno los compromisos que tiene el Gobierno de España, si hay un compromiso se cumple". "La posición de España y el liderazgo no se discute, independientemente de declaraciones puntuales", añade.

Biden excluye a Sánchez de la reunión para la gestión del conflicto con Rusia

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados explica en 'La brújula' que esa reunión liderada por el presidente de los Estados Unidos fue acordada para que estuvieran presentes los países del G7. Además, Héctor Gómez deja claro que "la comunicación de España, por parte de Albares, con la administración Biden está siendo permanente".

Acuerdo para aprobar la Reforma Laboral

Por último, Héctor Gómez ha hablado sobre el decreto de la Reforma Laboral y las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno para conseguir los apoyos necesarios. Explica que "estamos haciendo todo lo posible para lograr el mayor número de apoyos".