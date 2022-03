¿Hay riesgo de que la leche no llegue a los supermercados?

La situación de la industria láctea empieza a ser muy grave. Hay una parada de la producción que Luis Calabozo, Director general de la Federación Nacional de Industrias lácteas, explica así: "Es una consecuencia. La razón no es solo porque no hay dónde llevar el producto terminado. El bloqueo de productos terminados, yogures, leche.. junto con el bloqueo de inputs para la elaboración de los mismos, palets, envases, material... Está al límite y no saben dónde meter la leche. Las plantas están al límite y no se puede poner un botón y un grifo a las vacas. Hay que sacar el producto, de ahí a la distribución y a las tiendas. Es un proceso que no se puede parar, es ir hacia atrás en el proceso. Es injusto".

"Solo hay una forma para salir. Que se garantice la movilidad y derecho al trabajo de los que los quieran hacer. Con respeto y apoyo a la huelga. Pero no se puede permitir la violencia y la extorsión", señala y lamente que "esto puede dar la puntilla a muchas explotaciones. Producimos 7,5 millones de toneladas. Están endeudadas porque siempre ha sido una cadena maltratada".

¡Puede haber desabastecimiento? Luis lo tiene claro: "No queremos pero ya está pasando. Hay plantas que no pueden llevar sus stocks. Están inmovilizados en sus almacenes. Si no se puede movilizar da igual los stocks".