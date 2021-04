García Rojas confirma "estudios muy avanzados" para aprobar la intercambiabilidad de vacunas

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, tranquiliza sobre la seguridad de AstraZeneca: "La vacuna de AstraZeneca es completamente segura y eficaz. He echado en falta ser coherentes en el discurso en torno a la vacuna y también en el proyecto común"

"Objetivamente la pandemia tiene el mismo perfil en todos los países occidentales, sin embargo las prestaciones de la vacuna son diferentes de un país a otro, cómo no va a generar desconcierto, y si a eso añades que la EMA ha sido ambigua pues ya tenemos todos los ingredientes de este potaje", señala García Rojas que lo que más en falta ha echado es "liderazgo de la Agencia Europea del Medicamento con un discurso rotundo que no genere dudas porque un problema global se soluciona con una respuesta global no con respuestas locales.".

¿Qué va a pasar con los menores de 60 vacunados con la primera dosis de AstraZeneca

El doctor cree que en primer lugar hay que mandar un mensaje de tranquilidad a los menores de 60 años vacunados con la primera dosis, y confirma que hay estudios avanzados para determinar si se puede completar la pauta con otro tipo de vacuna: "Lo primero tranquilizarles porque deben tener inquietud, es una vacuna absolutamente segura con unas prestaciones de alta solvencia. Y tranquilidad por la segunda dosis porque hay estudios muy avanzados y es razonable pensar que den resultados que nos den la evidencia para poder administrar una segunda dosis de ARN mensajero (Moderna y Pfizer)".

¿Cuándo podremos dar la noticia de que España tiene inmunidad de grupo? García Rojas responde que "ojalá pronto. A final de agosto debería estar pero no va a ser fácil. Si se consigue normalizar la llegada de vacunas, que es algo que no controlamos, no digo llegar al 70% pero sí a un porcentaje muy elevado".