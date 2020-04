Antonio Garamendi: "La clave para salvar al país y estar en orden se llama ERTE"

Antonio Garamendi ha insistido en la necesidad de los ERTE para salvar el empleo en el futuro: "Lo más importante es mantener hibernado el sistema y la clave son los ERTE. Los ERTE de fuerza mayor no son una cuestión laboral, son cuestión de Estado y los que tienen que facilitar la transición de la economía para salvar el empleo. Hay que tener hibernadas las empresas con esto para que, en cuanto se pueda recuperar todo, salgan a flote".

El presidente de la CEOE ha subrayado que ciertos sectores volverán, aunque no de la misma manera, y ha hablado de líneas aéreas, hoteles, hostelería... En este sentido, ha insistido en que la clave "para salvar el país" son los ERTE.

Por ello, admite que la liquidez "se va resolviendo" con los avales, al igual que el aplazamiento de impuestos para pymes. Eso sí, Garamendi ha comentado que el Gobierno debe dar plazos para la vuelta a la normalidad: "La gente necesita saber cuándo y cómo se va a volver".

Sobre los llamados Pactos de la Moncloa, Garamendi reconoce que no le gusta el término: "En su día fueron un acuerdo importante del que nos beneficiamos, pero de cambio político. No me gustaría que se hable de política, es reconstrucción nacional y tendremos que intervenir mucho".