Francisco Igea: "A día de hoy hay más españoles que han cogido una papeleta de Bildu que de Ciudadanos"

Adrián Vázquez, el secretario general de Ciudadanos, ha anunciado este martes de forma oficial que el partido no concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio tras los resultados del 28M.

Hace cuatro años, todavía con Albert Rivera como líder, Ciudadanos cosechó 1.989.556 votos en las municipales, que ahora se han quedado en 302.199. El partido está fuera de los 12 parlamentos autonómicos y de Ayuntamientos como el de Madrid, Valencia o Zaragoza. Sólo sobrevive en tres cámara autonómicas, las que no celebraron elecciones: Catalunya, Euskadi y Castilla y León.

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, se muestra contundente ante el fracaso estrepitoso del partido naranja en las elecciones municipales y autonómicas. "Estamos en unas cifras lamentables. A día de hoy hay más españoles que han cogido una papeleta de Bildu que de Ciudadanos".

Igea no comparte la idea de que la solución para reflotar el proyecto de Ciudadanos es que el partido "hiberne" hasta las elecciones europeas. "El partido está en una situación de inviabilidad. Hay que cerrar e intentar montar una plataforma paralela en la que se vaya sumando gente, aunque ya no estemos nosotros".

El que fuera vicepresidente de Castilla y León cree que sigue habiendo "un espacio político sin ocupar con mucha gente en busca de un partido al que votar", y ahora no es el momento de "estar cómodos": "Lo partidos son para los ciudadanos no para los internos y si no eres capaz de ofrecer un proyecto ilusionante, hay que ser coherentes".