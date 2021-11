La explicación de SEAT de separar a sus empleados no vacunados en el comedor

Matías Carnero, presidente del comité de empresa de SEAT, explica esa llamativa decisión de separar a los no vacunados en el comedor de su planta de Martorell: "Hace unas tres semanas que la medida está en vigor tras una reunión hace un mes con el comité de salud. Estamos en el 97 por ciento de vacunados. Lo que hemos hecho es no discriminar sino preservar la salud de todos"

"El trabajador de SEAT lleva la mascarilla toda la jornada. Solo se la quita para comer y ahí es dónde queremos preservar la salud, primero a los no vacunados y luego a los vacunados. Primero a los no vacunados porque tienen menos inmunidad", añade.

Explica que no se les ha señalado ni discriminado y que ha sido por responsabilidad individual la decisión de comer en esa zona: "Están en unas mesas con unas mamparas y al lado a tres metros los vacunados. No estamos pidiendo certificado COVID, sino que hemos pedido la responsabilidad de cada uno. No ha habido ningún conflicto en estas semanas y los no vacunados están comiendo voluntariamente ahí. También está la opción de take away. La plantilla es muy responsable"

Señala que les ha sorprendido mucho las reacciones porque les está funcionando sin ningún problema: "La noticia nos ha dejado muy sorprendidos porque esta semana hemos trabajado de manera muy normal"

Y en cuanto a la situación de la planta, se muestra pesimista: "Tenemos un ERTE abierto. Hemos desconvocado 214 turnos de producción. Todavía lamentablente seguiremos parando muchos turnos de trabajo. Soy pesimista, las previsiones son a la baja. Caemos en la producción porque no tenemos piezas suficientes para fabricar los modelos. Quiero ser cauto y esperar mes a mes"