Esteban González Pons: "Cada vez que Sánchez se asoma al PP Iglesias le tuerce el brazo"

Esteban González Pons , Vicepresidente Grupo Popular Europeo cree que algunas de las cuestiones por las que el PP y PSOE no se ponen de acuerdo, es porque los socios de Gobierno de Sánchez , especialmente el vicepresidente Pablo Iglesias, no le permiten que se acerque al PP . "Sánchez está sometido al chantaje de la mayoría que le hizo forma Gobierno".

Esteban González Pons, Vicepresidente Grupo Popular Europeo, ha pasado por la Brújula para repasar la actualidad nacional y europea. Espera que finalmente se aprueben unas ayudas que todavía no son seguras para España, por lo que no entiende que se den por hechas cuando no lo están.

"Las ayudas todavía no han sido aprobadas. Mañana va a haber un gran acontecimiento en el que el gobierno va a celebrar su plan pero no están aprobados. Es como si decimos que apruebas hacer el examen sin saber la nota".

González Pons se ha referido a la reforma del Poder Judicial, que debía haberse renovado hace dos años. Lo principal es que "se tienen que sentar", pero denuncia que Pedro Sánchez tiene atada las manos con sus socios de Gobierno y así es difícil que puedan llegar a acuerdos. "Sánchez está sometido al chantaje de la mayoría que le hizo forma Gobierno. Cada vez que Sánchez se asoma al PP Iglesias le tuerce el brazo". "Nos centramos en lo fácil de discutir, deberíamos centrarnos en lo que es más difícil de hablar pero mucho más importante".

Cree que si finalmente no negocia con el PP y nombre el nuevo poder judicial por los votos del Congreso, estaría dando la razón a los que dicen que los jueces están dirigidos por el Gobierno. "Si el gobierno consiguiera que el Consejo General del Poder Judicial lo decidiera la mayoría parlamentaria yo no podría decir que es mentira cuando Puigdemont dice que la justicia española está dirigida por los políticos".

En cuanto a cómo se vive la monarquía en el extranjero, “el debate de la monarquía está dentro de la burbuja de España, aquí nadie se cuestiona nada de eso y en España se hace solo para perder el tiempo”.