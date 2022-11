El escalofriante relato de un español superviviente a la masacre terrorista en Bataclan

Charlamos con Ramón González Gutiérrez superviviente del Bataclán, autor “Paz, Amor y Death Metal” en el anivarsario de aquellos fatídicos ataques teroristas en País: "De vez en cuando me vienen las imágenes y hay alguna pesadilla, pero vivimos una vida normal, como antes del incidente".

Recuerda dónde se ocultó en esos interminables momentos: "En el camerino pasamos alrededor de dos horas, dos horas eternas. Al principio no sabemos si los terroristas siguen ahí o no, una vez se detienen los disparos... Una chica que se pasó las dos horas de cara a la pared sin moverse, otros hicieron bromas para enfrentar al miedo, otro cogió una botella de champán para defenderse con algo si entraban".

Sobre lo que le ha molestado en todo este tiempo, recuerda que hablaban "de cómo nos sentimos, de lo que habíamos vivido pero nunca de política. Cuando llegaba alguien de fuera y preguntaba por la política e intentaba derivar el atentado hacia un lado o el otro, me molestaba" Ese odio lo he podido tener hacia gente que hacía comentarios políticos o que no se ponían en nuestro lugar... No pensaba mucho en los terroristas."

"Nadie te dice cómo te vas a sentir. Había altibajos, híper vigilancia, la ayuda psicológica me vino muy bien", añade. Además, Isaki Lacuesta Director “Un año, una noche”, una adaptación en pantalla del relato de Ramón, nos cuenta los detalles de su obra.