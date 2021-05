Enrique López: "No he visto al delegado del Gobierno en Cataluña criticar lo que pasó en Barcelona"

El consejero de Justicia en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, repasa en La Brújula las imágenes que ha dejado el fin de semana y las opciones que tienen las comunidades para gestionar la pandemia tras el estado de alarma.

Sobre las fiestas y reuniones en las calles de este fin de semana, apela a que la gente sea responsable: "Son imágenes que tenemos que condenar muestran una gran irresponsabilidad en un momento en el que hay que evitar esas aglomeraciones porque el virus sigue presente. Se debe a una situación de fatiga de la sociedad pero no puede justificar estas acciones. El consumo de alcohol en vía pública está prohibido desde hace mucho tiempo, en Madrid se han impuesto más de 500 sanciones".

Esta mañana se ha reunido con la delegada del Gobierno en Madrid que ha acusado a Ayuso en Más de Uno como gran responsable de lo que ha pasado en Madrid: "Me parece cuestionable y muy criticable, no he visto al delegado del Gobierno en Cataluña criticar lo que pasó en Barcelona con imágenes similares. No han entendido que el pueblo madrileño ha optado por una política de equilibrio, hemos protegido la salud como los que más. La delegación del Gobierno está para otras cosas.

Dos propuestas rechazadas

"Hemos presentado dos proposiciones de ley para que las comunidades tuviéramos potestad para tomar medidas. En el Gobierno insistieron en que las comunidades teníamos instrumentos suficientes. Ningún tribunal coherente puede aprobar la restricción de derechos fundamentales", asegura y se queja de que desde el Gobierno no solo no han valorado sus propuestas, tampoco les han respondido: "La única respuesta ha sido el desprecio de quién ejerce la política desde la soberbia y la arrogancia. Francia, Alemania, Gran Bretaña han cambiado su ley y en España llevamos 14 meses sin n texto articulado con medidas de la pandemia. Así que solo pedimos una mini reforma que incluya las medidas".

¿Partidario del toque de queda? Lo que queremos, asegura López, es que no haya aglomeraciones por la noche. Los servicios jurídicos les aconseja no solicitar ese toque de queda.