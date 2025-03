Estados Unidos conduce al comercio internacional hacia la "ley de la selva"

La actualidad internacional está siendo especialmente frenética en los últimos días, especialmente después de que Emmanuel Macron ofreciera, en su último mensaje, las armas nucleares francesas a la UE. Pero la guerra que es ya una realidad a nivel mundial es la comercial, China ha dejado claro que no se va a dejar intimidar y Canadá ha iniciado acciones legales contra los aranceles establecidos por EEUU.

Para abordar el presente y los siguientes posibles pasos de las potencias internacionales, Rafa La Torre conversa con Miguel Otero, investigador principal para la economía política internacional del Real Instituto El Cano. El experto considera que Trump viene de una corriente "neomercantilista", que plantea como base la balanza comercial positiva, el control de los mercados y la imposición de aranceles. Señala que esta propuesta ya trajo problemas en el pasado al carecer los países de determinados productos. Sin embargo, Estados Unidos uno de los pocos países que puede fabricar muchos productos, por lo que Trump piensa, erróneamente para el experto, que EEUU se puede salvar de una situación económica adversa a nivel global.

Otros países, sí que se pueden ver perjudicados en el momento inmediato, es el caso de Canadá, vecino cuya población no llega a entender por qué Trump les está castigando tanto.

La posición de China

Como puede reaccionar China a esta guerra arancelaria es diferente. Otero señala que el país asiático arrastra un legado de humillación desde las Guerras del Opio. No obstante, van a querer ganar la batalla de la opinión pública mundial, presentándose como más sensatos. Por el momento han sido más "discretos, moderados y cautos". El experto señala, no obstante, que esto no significa que no vayan a tomar represalias y se dejen humillar, pero van a procurar "no ser ellos quienes escalen el conflicto".

Respecto a la Organización Mundial del Comercio, Otero señala que se está quedando caduca, "pertenece a un marco internacional que vemos que se está rompiendo, aunque algunos traten de rescatarla.". "Lleva mucho tiempo sin adaptarse a la nueva realidad", afirma. Para finalizar, el experto de El Cano destaca que hemos evolucionado desde el multilateralismo al neo mercantilismo multipolar. Pasamos de la ideología liberal de la interdependencia que crea eficiencia y evita conflicto, a una visión más 'realista', el hombre es un lobo para el hombre y la ley de la selva.