¿Desabastecimiento? "No debería haber. El problema es que hay camiones con las ruedas pinchadas a dos kilómetros de una tienda"

Ignacio García Magarzo, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, hace balance de los daños que han generado los piquetes en los camiones: "Hemos contabilizado daños directos a nuestros camiones por actos vandálicos y los sobrecostes de cubrir en esta situación a los comercios. Es de 130 millones diarios. Es una barbaridad y tiene mucho que ver con piquetes y personas descontroladas que no respetan el derecho de los demás. Hay 1600 camiones con ruedas pinchadas, espejos rotos, manguitos rotos... No tiene ningún sentido que una causa por legítima que sea desencadene actos violentos".

"El sector del transporte amenazó con un paro el 14 de diciembre. Se llegó a un acuerdo que se calificó como histórico. Una parte del sector está ahora paralizando el país con actuaciones incalificables. Llamo a la responsabilidad de todo el sector del transporte. No podemos ser rehenes de un problema que tenemos todos", señala.

Considera que por la calidad del sistema español de distribución no habrá problemas de desabastecimiento y encaja los casos que hay en acciones puntuales: "No debería haber problema de desabastecimiento. Somos el primer productor de alimentos de la Unión Europea. El problema es que si hay un camión a 2 kilómetros de una tienda con las ruedas pinchadas pues obviamente los consumidores no encuentran el producto"