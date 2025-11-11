'En el corazón del 7 de octubre', la obra que muestra la masacre que vivió Israel: "El objetivo es mostrar su valentía"

El 7 de octubre de 2023, Hamás cometió la mayor masacre contra los judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Una fecha que ha quedado marcada en la historia de Israel. Uri Fink, ilustrador y coordinador del proyecto 'En el corazón del 7 de octubre', lleva la realidad de estas personas al papel. Una obra que ha coordinado a 11 autores israelíes de novela gráfica y que muestra el horror de aquella jornada.

Maus: similitudes y diferencias

Preguntado por las similitudes de la obra con Maus, Fink afirma que tiene en cuenta "las comparaciones" con esta obra. "Cuando el libro de Spiegelman salió a la luz hacia los años 80, fue un pionero. Creo que fue la primera vez en la que un asunto tan serio como el holocausto era contado en forma de cómic", afirma. "Maus y su éxito demostraron que se podía hacer. Esa es la base del cómic, puede ser un medio para contar historias y el contenido puede tratar cualquier asunto".

Pudimos conectar con la gente sobre la que tratan las historias

Según apunta, "Maus trata sobre la relación de Spiegelman con su padre". En cambio, "en nuestro libro, los artistas, la mayoría de las veces se olvidan de sí mismos y dedican sus historias a los héroes, a los protagonistas de las historias que se cuentan. Esa es una de las principales diferencias con Maus, pero aun así no podemos ignorar que Maus abrió la puerta para que se hiciera este libro, como hizo con muchos otros", insiste.

Historias humanas

Respecto a la creación del libro y cómo fue el proceso, Fink señala que "la gran ventaja para hacer este libro es que pudimos ir relativamente pronto después de los sucesos ocurridos. Pudimos conectar con la gente sobre la que tratan las historias", recuerda. "Esa es la razón por la que los artistas no sintieron la necesidad de poner mucha sangre, mucho gore a sus relatos. El objetivo no es horrorizar, sino mostrar la realidad de estos seres humanos. Su valentía".