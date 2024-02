COAG lamenta que los productos de fuera de la UE "no tienen las mismas exigencias pero sí están en el mismo lineal"

Cientos de agricultores con sus respectivos tractores han colapsado hoy prácticamente la totalidad de las principales vías de carretera en nuestro país. Unas concentraciones y protestas que se han movido por redes sociales y mensajería privada, al margen de las principales organizaciones profesionales agrarias.. Protestas, por la perdida de poder adquisitivo en el sector primario, por la ausencia de control real de exportaciones de países terceros, que entran en Europa sin los requisititos Fito sanitarios que se obligan aquí, lo que significa precios mas bajos.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, señala en La Brújula que las movilizaciones se han adelantado por sorpresa: "Tenemos la hoja de ruta diseñada desde hace unos meses y el calendario de movilizaciones. Se ha adelantado esas manifestaciones por todo el rebufo europeo. Si no hay actos de violencia yo las respeto totalmente pero desconozco quién es la interlocución para negociar"

"La división si se produce será por otros motivos pero no por las reivindicaciones que son las mismas que pedíamos en los últimos años. El elemento común es la problemática de la política agraria. Hay que solucionarlo con la voluntad política", añade.

Una de sus principales reclamaciones es una simplificación de la normativa de la PAC: "A nivel europeo tenemos toda la burocracia y lo que supone la PAC. La última novedad es negativa, los ecoregímenes porque está expulsando a profesionales del sector. Necesitamos una simplificación de la PAC".

También acabar con la competencia desleal de productos de fuera de la UE: "Los productos que vienen de fuera de la UE no llevan requisitos y esto es una competencia desleal. Los tratados con países de fuera de la UE no tienen las mismas exigencias y se ponen en el mismo lineal".

"La sociedad tiene que ser la gran aliada del sector. Que la sociedad no pierda la simpatía por el sector productor es algo que me preocupa y tengo la esperanza que no va a ser así", finaliza.