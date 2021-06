El clamor en la Atención Primaria: "La evidencia científica es vacunar la segunda dosis con AstraZeneca y no con otra"

Vicente Martín vocal de la junta de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) defiende el comunicado de su organización en el que instan a completar la pauta con la misma dosis que la primera: "Hay evidencia científica para que la segunda dosis sea con AstraZeneca y no hay evidencia ninguna para que sea con otra. El estudio o que dice es que es mejor poner una segunda dosis, de la que sea, que no poner ninguna".

"Hemos vacunado a 500 alumnos y 495 han elegido segunda dosis de AstraZeneca. Algo no se ha hecho bien. Los consejeros están dificultando la libre elección de los pacientes de su segunda dosis. Están contradiciendo a los profesionales. Que no den argumentos científicos que en realidad no son científicos", indica.

No comprende que la mayoría de población haya comprendido algo que los consejeros no: "Desde el minuto uno la evidencia científica ha ido en un solo sentido. La mayoría de la población sin conocimiento científico, lo ha entendido. Nos venden el estudio como evidencia científica, pero el estudio no va en esa dirección".

Hoy han sacado el comunicado explica el motivo: "Nos hemos ofrecido a ayudar, colaborar y hacer todo lo que esté en nuestra mano. Alabamos el trabajo de Fernando Simón pero ante la descalificación de nuestros profesionales que están al pie del cañón nos hemos visto obligados a salir al paso".

"Cuando esto termine no hay recambio. La atención primario cuanto más fundamental menos recursos nos dan. Debería ser un 25% del presupuesto del gasto sanitario. Vamos a tener muchas bajas por salud mental, el día a día conlleva un desgaste enorme".