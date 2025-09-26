Científicos valoran con optimismo los avances en un posible tratamiento para la enfermedad de Huntington

En los últimos días hemos conocido unos estudios que muestran resultados rotundos sobre un posible tratamiento para la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa incurable que provoca fallos en el sistema motor y un deterioro de las capacidades cognitivas.

En 'La Brújula' hemos hablado con José Luis López Sandón, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, sobre estos estudios que "pintan muy bien" y que desde la comunidad científica miran con cierto optimismo. "Hay que leer la letra pequeña, pero a grandes rasgos el objetivo del estudio se ha cumplido", explica.

Y es que es la primera vez que una terapia muestra su eficacia para ralentizar una enfermedad, hasta ahora incurable y difícilmente tratable, que inicia sus primeros síntomas en torno a los 40-50 años y que se reproduce de manera progresiva.

Con una intervención quirúrgica podría ralentizarse la repetición de la huntingtina, una proteína vital para el sistema nervioso, sin eliminarla.